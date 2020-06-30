修例風波：血衣寄港經貿辦　台學生稱善意提醒判無罪

台灣的教育部課審會學生委員、靜宜大學法律系學生林致宇，去年8月將內有「血衣」和冥鏹的包裹，寄到位於台北的香港經濟貿易文化辦事處（下稱香港經貿辦）。台北地檢署其後依恐嚇公眾、恐嚇危安罪起訴林男，他辯稱自己是表達政治立場及善意提醒，台北地院周二（30日）判林男無罪，案件可上訴。

案件審理時，林男辯稱是基於台灣社會氛圍，推論出辦事處可能面臨的情況，並非預告要對香港經貿辦不利。他又表示，香港反修例風波爆發嚴重衝突，甚至有人死亡，血衣和冥鏹是象徵元朗襲擊事件中港人流血，寄包裹是希望激起輿論，同時將訴求傳達給香港政府，又否認有恐嚇意圖，請求法官判他無罪。得知獲判無罪後，林致宇感謝法官願意捍衞言論自由，也希望檢察官不要上訴，以維護憲法賦予人民的權利。

林致宇去年8月6日寄包裹到香港經貿辦，內有用紅色油漆做成的血衣、冥鏹，並附上信函稱「嚴重警告HKETCO（香港經貿辦）」、「台灣人將以最激進的手段來面對HKETCO」、「台灣人不會放過你們」、「HKETCO所有職員個資已被黑客竊取」等字句，因而被起訴。