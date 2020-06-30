港區國安法：中聯辦港澳辦發聲明　一國兩制步入新里程

全國人大常委會周二（30日）全票通過港區國安法後，國務院港澳辦、香港中聯辦隨即發表聲明，指堅決擁護和支持港區國安法實施，強調法律確保一國兩制行穩致遠，為一國兩制在香港實踐步入新里程。

港澳辦指，港區國安法是一國兩制實踐具有里程碑意義的大事，切實維護國家主權、安全、發展利益、憲法和基本法，將使香港變亂為治、重返正軌；聲明指出，港版國安法對嚴重危害國家安全的四種犯罪行為的構成及其刑罰作出明確規定，將使香港擁有更完備的法律體系、穩定社會秩序、良好的法治和營商環境。聲明強調，該法將成為危害國家安全的極少數人頭上的利劍，並守護一般香港人的權利自由和安寧生活。

中聯辦聲明指，將全力支持特區政府和中央駐港國安機構，做好法律實施的相關工作；港區國安法堵住了香港維護國家安全的法律和製度漏洞，體現了「一國」和「兩制」的統一，完善了「一國兩制」制度體系，使「一國兩制」進入了新里程。聲明又指，任何人都不要低估中央維護香港國家安全的決心，不要低估香港國安法落地實施後的剛性約束，不要低估中央和特區有關機構嚴正執法的能力。