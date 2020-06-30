內地麥當勞停用膠飲管　料每年減塑400噸

麥當勞中國周二（30日）宣布，公司將在食品包裝上進一步減塑，逐步停用塑膠飲管。有關措施即日起在北京、上海、廣州、深圳近千家餐廳率先實行。麥當勞中國表示，相關減塑舉措將於今年內覆蓋內地所有餐廳，料每年可減少塑膠用量約400噸。

麥當勞中國首席執行官張家茵表示，麥當勞的熱愛不止於美味和服務，也熱愛所在的社區和環境，相信利用麥當勞的規模，減少飲管的「一小步」，也能成為可持續發展的「一大步」。品牌於過去十多年持續開展「綠色包裝」行動，如2007年率先將外帶膠袋換為紙袋，累計減少超過25億個膠袋；2010年將麥旋風改為紙杯包裝，累計減少超過5億個膠杯；2015年優化刀叉尺寸，降低約10%的塑膠用量。今年，品牌所有的紙製包裝都100%來自經森林管理委員會（Forest Stewardship Council）認證的原紙。

在新措施下，消費者可通過新型杯蓋直接飲用不含固形物的凍飲，例如汽水。至於珍珠奶茶等含有固形物的凍飲，以及McCafe凍飲，目前仍將配備飲管。