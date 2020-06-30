美媒：美國依賴礦產品進口　若華停供將構成嚴重衝擊

美媒報道指，新冠肺炎令華府發現醫療用品供應鏈脆弱的問題，同時使之意識到，多種應用於科技產品的礦物，如砷、鎵、鉍、重晶石及銻等，都高度依賴中國進口；美商務部月初發表一份報告指，若中、俄兩國長期停止對美國出口上述關鍵礦物產品，將對美國和外國關鍵礦物供應鏈，造成劇烈衝擊。

據美國內政部前年發布的清單顯示，美國有35種對國家安全及國家經濟非常重要的非燃料礦物中，有31種「依賴進口」，進口數量佔總消耗量的一半以上；美國地質勘探局在今年發表的最新報告中，指有關礦產品中，有8種依賴中國進口，進口總量都超過了50%，其中美國製造業常用的「鎢」，便包括其中，主要由中國、玻利維亞、德國和西班牙進口。

另外，該報道指，非洲剛果共和國主要出產的礦物「鈷」，是生產鋰離子電池的關鍵礦物，開採量佔全球供應的70%，而中國則大量向該國進口「鈷」再進行加工精煉，成為全球最大的「鈷」消費國。而鋰電池行業分析報告指，全球計劃在2029年新建成鋰離子電池超級工廠115間，其中88間就在中國。

大西洋理事會全球能源中心高級研究員表示，鋰電池不僅用在消費品，軍事用途的範圍也愈來愈大，例如通訊裝備、空中無人機和地面無人作戰平台。