新冠肺炎：研究發現死亡及重症病例多有下肢深靜脈血栓

武漢大學中南醫院（下稱中南醫院）近日在全球心血管雜誌《循環》網上發表關於新冠肺炎的研究成果，發現深靜脈血栓的廣泛形成，可能是導致重症患者死亡或愈後不佳的重要原因。

中南醫院通過對在該院和武漢雷神山醫院重症病房治療的48名患者，進行下肢深靜脈血栓的篩查和臨床研究。除1人有抗凝禁忌症外，其餘患者均接受了每日一次皮下低分子肝素注射的常規抗凝治療。但即使在藥物血栓預防的條件下，仍然有41名患者（85.4%）被檢測到有下肢深靜脈血栓，其中36人（75%）位於遠端靜脈，5人（10.4%）位於近端靜脈。所有患者均表現出異常的炎症指標水平。在接受機械通氣（即吸吸機）的29名患者中，有18人需插喉治療。

研究指出，嚴重感染和炎症可能是重症新冠肺炎患者深靜脈血栓發生的重要因素。而臥床制動、機械通氣和靜脈置管等，可能是導致重症新冠肺炎患者血栓形成的高風險因素。

這項關於新冠肺炎重症患者下肢深靜脈血栓的高發生率，為未來更深入研究新冠肺炎患者的死亡原因和致病機理提供了新的方向，也對目前全球範圍內仍持續蔓延的新冠肺炎，尤其是危重症新冠肺炎的治療提供了一定的指導意義。