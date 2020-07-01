FCC將華為及中興　列入威脅國家安全名單

彭博社報道，美國聯邦通訊委員會FCC周二（6月30日）宣布，正式將中國科技巨企華為及中興通訊列入威脅國家安全名單，意味當地公司無法使用該部門的撥款採購該兩間公司的產品。中國外交部敦促美方停止泛化國家安全概念，停止無理打壓有關企業的行為，為中國企業在美國正常經營提供公平公正非歧視的環境。

美國聯邦通訊委員會主席帕伊（Ajit Pai）發Twitter稱，華為和中興與中國共產黨及中國軍方有密切的聯繫，會對美國未來5G系統構成威脅，不能允許中共利用美國通信網絡的漏洞，偷取情報資訊。

中國外交部發言人趙立堅周三（7月1日）批評，美方慣於在拿不出證據下，以莫須有罪名濫用國家力量打壓特定國家及企業。對於美方禁止美國運營商購買華為和中興設備，並不能真正改善美國網絡安全的狀況，反而會為美國農村和欠發達地區的網絡服務產生嚴重影響。

中美兩國關係日趨緊張，美國聯邦通訊委員會加強審查中國公司，該機構去年禁止中國移動有限公司進入美國市場。美國長期以來稱華為設備可進行間諜活動，威脅美國國家安全；華為則堅稱公司獨立於北京政府。

美國聯邦通訊委員會去年11月一致初步通過，將華為和中興列為對國家安全構成威脅，並禁止接受政府補貼的美國電訊服務營運商，購買兩企業的設備和服務。

英國首相約翰遜周二被問到《港區國安法》實施後，會否影響華為在英國5G網絡建設中的角色。他形容自己並非反華人士，不會仇視中國。他直指，對於華為的問題，最重要的是保護英國的關鍵國家基礎設施，免受「敵國供應商」損害，所以需要取得平衡。他又稱會仔細研究《港區國安法》是否牴觸《中英聯合聲明》。