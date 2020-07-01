農村學校建宿舍誤用問題水泥 4人獲刑6至9個月

河南周口市一間農村學校去年建設學校宿舍，惟混凝土長時間無法凝固，經檢驗後證實該批水泥不合格。中國裁判文書網公布周一（6月29日）公布，涉案企業山東濟寧固源建材公司（下稱固源公司），在未獲水泥生產許可證的情況下違規生產水泥，並冒用其他公司的包裝袋對外銷售。涉案4人犯生產、銷售偽劣產品罪成，獲刑6至9個月不等。

河南周口市鹿邑農村學校，去年4月購入25噸水泥打算修建學生宿舍，惟地基多日未凝固，水泥凝固後更可徒手捏碎。有關部門抽驗後證實該批水泥質量不合格，懷疑問題水泥來自棗莊市鵬源建材有限公司（下稱鵬源公司）。棗莊市市場監管局事後派員調查，封存該公司相關設備、抽檢庫存水泥，並責令停產。

警方及檢察機關調查後，推翻此前鵬源公司涉嫌生產銷售不合格水泥的認定。公訴機關查明，固源公司冒用鵬源公司「海固中聯」包裝袋灌裝不合格水泥，被告胡安剛指使固源公司廠長郭磊、水泥廠廠長李秀成、化驗室主任董頂珍生產問題水泥，並以每噸300元（人民幣，下同，約330港元）價格，銷售50噸予河南鹿邑經銷商，後者將其中25噸水泥，以每噸390元（約430港元）的價格出售予涉事學校。

該案今年1月初宣判，一審判決書顯示，胡安剛等4人犯生產、銷售偽劣產品罪成，獲刑6至9個月不等，其中獲刑9個月的胡安剛，已於4月28日服刑完畢。