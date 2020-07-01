港區國安法：27國促華三思應否推新法　另53國撐立法

《港區國安法》正式生效，27個國家周二（6月30日）在聯合國人權理事會第44次會議上發表聯合聲明，要求中國重新考慮是否推行此法，並稱該法破壞了香港的自由。

這27個國家包括英國、法國、德國、日本、澳洲、加拿大、新西蘭、荷蘭和瑞典等國。英國駐聯合國大使布萊斯韋特（Julian Braithwaite）代表所有聯署國在瑞士日內瓦向聯合國人權理事會宣讀該聲明。

聲明提到，《港區國安法》影響香港市民的人權及自由，認為法案在沒有香港市民、立法機關的參與下就通過並實施，破壞了「一國兩制」原則。聯署國呼籲中國和香港政府對推行新法三思，以免進一步損害香港市民多年來享有的權利和自由。

布萊斯韋特又要求，中國政府應容許聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）前往新疆，進行有意義的訪問，亦鼓勵巴切萊特「定期提供有關香港和新疆的人權狀況，以維護國際法保障的權利和自由」。

不過，在當日會議上，包括古巴等53個國家共同發言，支持中國實施《港區國安法》。古巴代表認為，不干涉主權國家內部事務是《聯合國憲章》重要原則和國際關係基本準則，中國就國家安全立法屬國家立權力，非人權問題，不應在人權理事會討論。

古巴代表強調，《港區國安法》的實施有利於香港「一國兩制」行穩致遠，有利於香港長期繁榮穩定，使香港市民的合法權利和自由得到保障。