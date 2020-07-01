黑社會組織販運毒品宣判　4人死刑2人緩刑

湖南省婁底市中級人民法院周一（29日）就一宗黑社會性質組織販運毒品案一審宣判，案中17名被告分別獲刑，當中2人被判死刑、2人判死緩。

法院經審理查明，被告曾德洪自2017年上半年起，在湖南新化縣城通過不斷網羅吸販毒者，積極尋找毒品貨源和資金支持，並逐步形成了以其為首的黑社會性質組織，並以案中其餘4名被告劉鵬、劉陽、袁驕、鄒陶倩為組織骨幹成員。

曾德洪的組織除通過販賣毒品、開辦賭博遊戲機室、開設網絡賭博平台和詐騙平台以獲取經濟利益外，又有組織地多次販賣毒品達30多公斤、實施非法拘禁、尋釁滋事、聚眾鬥毆、故意殺人等一系列犯罪活動，嚴重破壞了當地的經濟和生活秩序，造成了非常惡劣的社會影響。

法院經審理認為，曾德洪上述犯罪活動行為，已分別構成相應罪行，依數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。同案另一被告王承先，因販運毒品、非法持有槍枝、詐騙、容留他人吸毒，數罪並罰同被判死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。另兩名被告劉鵬、鄒陶倩，因參加黑社會性質組織、販運毒品等罪數罪並罰，則被判死刑緩期2年，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。案中其餘13名被告，也分別判處12年有期徒刑至無期徒刑，同時沒收個人財產、罰款，並追繳違法所得。