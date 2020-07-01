新冠肺炎：增3宗本地個案　豐台區首日無新增

國家衞健委周三（7月1日）通報稱，截至當日凌晨，北京新增3宗本地個案，患者均居住在大興區；上海新增2宗境外輸入疑似病例。自本次新發地市場疫情爆發19天以來，豐台區首日無新增，累計確診病例223宗。

內地新增3名境外輸入無症狀感染者，均來自新加坡，分別為廣州2宗、重慶1宗。截至目前，全國累計確診83,534宗，現有確診病例421宗；4636人病亡。

北京新發地早前出現多宗本土確診病例，周邊多個屋苑被採取封閉管理；目前當地部分地區疫情漸趨緩和，其中12個屋苑自周二（6月30日）開始陸續解封。居民手持社區出入証、量度體溫和登記訊息後，可走出屋苑大門。屋苑解封通告顯示，除早前出現患者的單位和曾在5月30日出入牛羊肉大廳的住戶需繼續實行14日封閉管理和家居隔離觀察，其餘住戶可解封。

北京一名劉姓患者，曾於上月3日與丈夫到新發地，後者於上月14日確診，劉女隨後出現發燒、肺部CT異常等症狀。惟醫生曾4次為劉女進行核酸檢測，檢測結果均顯示為未有感染，直到第5次核酸檢測後確診。目前兩名患者正在地壇醫院留院隔離治療。