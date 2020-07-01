台導彈車隊屢現市區　F16戰機模擬轟炸敵軍

大陸解放軍近期多次派軍機飛到台灣空域，台灣軍方近日亦有動作回應。台灣傳媒報道，天弓三型導彈車隊周二（6月30日）晚在無人戒護下行經台東市區，台軍雄風三型導彈車隊翌日（7月1日）同樣行駛台東市，前方更有警車開路，車隊長達500米，有市民質疑是否準備開戰或對付解放軍航空母艦、護衞艦隊等。另有報道指，台灣空軍花蓮基地清晨出動8架F16戰機，每架掛載2枚2000磅通用炸彈，模擬轟炸敵軍登陸船團。

報道指，軍方車隊中午經過台東市臨海路外環道，一路往北方向行駛，車隊內有類似雷達的射控車、導彈車、人員運輸車、救護車，整個車隊超過50輛車，包括10輛運載導彈的貨車。軍事專家表示，台軍量產的雄三導彈發射車，不僅可以製造射程更長的導彈，相比起固定式基地，更不容易被敵人掌握行蹤，隨時能從岸際攻擊。據了解，雄三導彈一般射程為150公里，若改成陸地發射名改裝成增程型，射程高達400公里。

另有報道指，台灣空軍清晨出動多架戰機，4架幻影2000戰機清晨5時半由花蓮基地緊急起飛，奪取東部及西南空域制空權；隨後8架F16戰機從清晨7時開始，以4架為一批、每批隔5分鐘，各掛載2枚2000磅通用炸彈，針對已失去空中優勢保護的敵登陸船團實施精準炸射。F16戰機於8時半分批返航，掛載的通用炸彈均已投射。

F16戰機掛載為MK84型2000磅通用炸彈，專為美國海、空軍高速戰機設計，主要用來作低投拋投。爆炸後除有爆震波及殺傷碎片外，產生的彈坑直徑可達18米，深5米，而每架F16戰機最多一次可掛載4枚MK84型炸彈。

據了解，雄三導彈是由台灣中科院自主研發的超音速反艦導彈，具有優秀的穿透力，其超音速的速度亦難以偵測應對，只須一、兩枚就能摧毀大陸軍艦；由於設計主要針對大陸的航空母艦，所以亦有「航母殺手」的別稱；天弓三型導彈則有台版薩德導彈之稱，可攻擊戰機及截擊導彈。