外交部：《港區國安法》非人權問題　不應被政治化

《港區國安法》正式生效後，27個西方國家在聯合國人權理事會指立法破壞香港自由，引來古巴等53個國家批評干涉中國內政。中國外交部發言人趙立堅周三（7月1日）在例行記者會指出，香港國安立法問題根本不是人權問題，更不應被政治化。

趙立堅指出，國家安全立法屬於一國主權，全國人大以國家層面建立《港區國安法》，是堵塞香港國家安全的法律漏洞，是切實維護國家主權安全的必要之舉，同樣是確保「一國兩制」行穩致遠的治本之策。立法是打擊極少數危害國家安全的違法犯罪行為和活動，保障大多市民的安全和依法享有的各項權利和自由。

趙立堅強調，香港國安立法問題不應被政治化，惟少數外部勢力出於不可告人的目的，藉人權之名肆意干涉別國內政；他批評一些人號稱尊重法治，卻違背國際社會要求遵守國際法原則和國際社會基本準則的正義聲音，中方奉勸有關國家客觀公正看待《港區國安法》，停止歪曲抹黑。

另美國國務卿蓬佩奧日前發表聲明，指就《港區國安法》立法一事警告及指摘違中方背國際承諾，美國將有新一輪的反制措施；趙立堅表示，蓬佩奧之流靠撒謊詆毀中國共產黨，割斷黨與中國人民的血肉聯繫，是在做「白日夢」。