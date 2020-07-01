騰訊告老乾媽拖欠廣告費　警揭賊人偽造印章詐騙

騰訊科技股份有限公司（下稱騰訊）日前狀告貴陽南明老乾媽風味食品有限公司（下稱老乾媽）拖欠千萬元（人民幣，下同）廣告費，而老乾媽則指騰訊被他人詐騙。警方周三（7月1日）通報，確認騰訊被3名偽造老乾媽公司印章的詐騙犯所騙，涉案3人目前已被警方刑拘。事後有網民直指騰訊整個法務部，居然被3個小毛賊偽造的印章所騙，簡直匪夷所思。

通報指，老乾媽日前報案指有不法分子以公司名義，與騰訊簽訂合作協議，導致公司被後者起訴。經查，警方發現事因36歲曹姓男子、40歲劉姓女子及37歲鄭姓女子偽造老乾媽公司印章，冒充市場經營部經理與騰訊簽訂合作協議，並獲取後者在推廣活動中的網遊禮包碼，再在網上販賣牟利。

事緣於騰訊日前突然控告老乾媽拖欠廣告費，於是向法院提告，並請求法院凍結老乾媽1624萬元（約1810萬港元）的資金。騰訊以苦主身份指出，自己與老乾媽簽署一份合作協議，並在「QQ飛車」手機遊戲中，植入投放老乾媽廣告、推出有關的廣告遊戲產品、在該手遊的官方微博上，上傳多條帶有宣傳性的廣告文章。

深圳市南山區法院周三（6月29日）公布的民事裁決書，顯示法院承接案件後，裁定凍結老乾媽名下價值相應款項的銀行存款，或查封、扣押其等值的其他財產，並被告知在申請覆議期間，不會停止裁定的執行。老乾媽翌日發出聲明，指上月10日收到有關文書後展開調查，發現公司並未授權他人與騰訊就老乾媽品牌簽署《聯合市場推廣合作協議》；公安部門已於上月20日決定立案調查事件，強調事件對公司聲譽造成的不良影響，將保留追究權利。

騰訊周三日回應「被騙」一事，指事件一言難盡，為防止類似事件再次發生，向網民索取線索，「我們自掏腰包，準備好一千瓶老乾媽作為獎勵，裏面還包含限量版的孤品」，希望網民通過評論或私信留言提供線索。

事件發生後，網民一度戲稱這是一場「東部最強男人與西部最火辣女人正面硬碰」的大戲，但周三出現反轉。網民紛紛嘲笑騰訊「企鵝老大，老乾媽諷你腦殼不行，被騙了」、「打官司沒輸過的騰訊這次要敗給老乾媽了，笑死我了」；同時也有網民質疑騰訊內部管理混亂。