新冠肺炎：受疫情衝擊　內地上半年228間房企破產

新冠疫情影響內地房地產經濟，內媒周三（7月1日）報道，今年截至周二（6月30日），國內的房企破產數量已達228家。分析指，房企目前集中度逐漸提升，今年破產的房企大部分是三、四線城市的中小房企，因疫情衝擊導致抵禦風險能力較低。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進接受內媒採訪時表示，就市場發展來說，出現部分企業破產是正常現象。部分中小房企因債務壓力增大面臨破產情況，同時部分破產企業與自身經營選擇有關係，一些中小房企項目開發完以後不再擴張，只好通過破產方式來處置。

據中原地產研究中心統計顯示，截至周一（6月29日），多個城市土地市場成交額持續上升，50城市年內第一次出現4個千億元（人民幣，下同）賣地城市。北京與杭州、上海、廣州都突破千億，50城合計賣地2.18萬億（約2.43億港元），同比上漲11.6%。

諸葛找房數據研究中心分析師王小嬙表示，三、四線城市的中小房企，因疫情衝擊導致抵禦風險能力較低。但隨着上半年土地的逆勢反彈，三季度的土地市場應會趨向平穩。下半年，在疫情負面影響逐漸消退下，市場積壓需求仍逐步釋放，下半年整體交易量或將高於上半年，價格維持穩中趨升的狀態。