中國老撾鐵路大橋成功合龍　創兩項世界紀錄

由中鐵四局集團有限公司承建、連接中國昆明和老撾萬象的鐵路工程，周三（7月1日）隨着最後一片橋面板落入預定位置，「中老鐵路元江雙線特大橋」將成功合龍。據介紹，大橋高約54層樓，以及採用249米主跨長度（即橋塔間距）的連續鋼桁樑結構，兩者均在同類型橋樑創下世界第一的紀錄。

據內媒報道，元江雙線特大橋位於雲南省元江縣境內，全長832.2米，有4個橋墩2個橋台，其中最高的3號橋墩高達154米，相當於54層樓房的高度，位居該類橋樑世界第一。同時，大橋主橋採用變桁高上承式連續鋼桁樑結構，249米的主跨也創同類型橋樑世界第一。

此外，大橋橋面到江面高度相差237米，兩側峽谷坡度達70度，施工場地因狹窄、交通不便，難以向國外的設計先例借鑑，只能以56個節間接續拼裝完成。總工程師謝露表示，面對風速最大超過每秒40米，晝夜溫差大的情況，為避免鋼桁樑合龍受影響，「做好橋樑線形控制是關鍵所在」；設計團隊建立一套監控量測系統，運用全站儀、GPS設備觀測線形變化等，分步驟調整合龍口縱向偏差，從而確保主跨精確合龍。

據了解，中老鐵路鐵路為電氣化客貨混運鐵路，全長1000多公里，中國段正線全長508.53公里，老撾境內全長414公里，設計速度為每小時160公里的普速鐵路，項目總投資505.45億元人民幣（約563.15億港元），分別由兩地政府，以及兩國企業共同投資，預計2021年底建成通車。