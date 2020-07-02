新冠肺炎︰新發地加緊清運貨物　每天2次消毒

內地新冠肺炎疫情持續，截至周三（7月1日）凌晨，內地累計確診病例83,534宗，造成4634人病亡，現有確診病例421宗，其中7人屬重症，現有疑似病例宗。北京疫情尚未結束，內媒記者近日走訪疫源地新發地批發市場，發現當局仍在清運滯留在市場的肉類和蔬菜，同時每天2次對市場進行消毒。當局指，目前已完成清運蔬菜水果類垃圾約1.5萬噸。

新發地市場自上月13日突發宣布暫時休市，據初步統計，逾5000輛貨車以及大批肉類、蔬果等貨物滯留在市場內。眼下正是夏季，高溫容易導致肉類、蔬果變質腐爛，當局從上月16日起展開貨物清運工作，並優先處理蔬菜水果交易區的貨物；截至上月29日，當局已清運1.5萬噸蔬菜水果類貨物。另從上月21日，當局展開對牛羊肉大廳內的消殺清運工作，至今大廳內商戶存放的肉類、水產類等區域已完成了約50%的清運工作。

另外，當局從上月15日起，對市場室外區域進行消毒，工作人員把距離牛羊肉大廳最近的神農門內封閉區域，劃分為4個分區，調集6輛專業消殺作業車、12輛車載式超低容量風炮機等設備，由150名專業人員分成6組，對室外區域進行首次深度消毒；從16日起，當局更展開每天早晚2次消毒，確保環境風險可控。

中疾控消毒學首席專家張流波指出，新發地市場的消毒工作，一直是當局重點工作之一，包括對貨物進行清運也是為更好地做好「終末消毒」，在終末消毒後，場所就能恢復到正常狀態。