港區國安法︰劉曉明敦促英方停止插手港事務

中國駐英國大使劉曉明大使於當地周三（1日）與英國外交部常務次官麥克唐納（Simon McDonlad）會面時，指英方近來就《港區國安法》立法對中方的無端指摘，粗暴干涉中內政，並促英方停止插手香港事務。英國首相約翰遜此前曾表示，《港區國安法》明顯且嚴重違反《中英聯合聲明》，侵犯香港高度自治，與基本法直接衝突。

劉曉明指出，英方近來就《港區國安法》指手畫腳、說三道四，粗暴干涉中國內政，嚴重違反聯合國憲章和中英建交聯合公報所確定的相互尊重主權和領土完整、互不干涉內政的重要原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。劉表示，維護國家安全是各國中央事權，該法是香港恢復秩序、由亂及治的治本之策，有利於一國兩制行穩致遠；又指該法規管的是嚴重危害國家安全的四種犯罪行為，懲治的是極少數，保護的是絕大多數。

劉強調，《中英聯合聲明》的核心要義是確定中國收回香港，而聲明中沒有任何一個字或一條條款，賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任。英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。中方維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，敦促英方立即停止插手香港事務、停止干涉中國內政。

另針對英方將向持有英國國民（海外）護照（BNO）的香港居民提供更多居留權利，中國駐英國大使館發言人回應稱，英方曾與中方互換備忘錄，明確承諾不給予香港BNO持有人在英居留權。而全國人大常委會在《國籍法》中也明確指出，所有香港市民不論是否持有英國屬土公民護照（BDTC）或BNO，都是中國公民。假如英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關係基本準則。中方對此堅決反對，並保留採取相應措施的權利。

英國外相藍韜文周三受訪時承認，如果中方嘗試阻止讓BNO持有人前往英國的安排，英方將難以強迫。他曾在下議院表示，英方將向BNO持有人提供5年的居留許可，期間可以在英國工作或讀書；5年後可以申請定居身份，然後過多1年後就可以申請成為公民，沒有名額限制。現時有35萬名港人持有BNO護照，另有260萬名港人合資格申請這本護照。藍韜文表示英方信守諾言，將履行對港人的責任。

另外，中國駐加拿大使館發言人周三再度回應加拿大的涉港言論，指加方對《港區國安法》說三道四、粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對。發言人批評，加拿大等少數西方國家以人權之名行干涉之實，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，暴露其在國家安全問題上搞雙重標準的嘴臉；敦促立即停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。

日本內閣官房長官菅義偉周四（2日）早上再回應《港區國安法》，指日本政府非常關注事態；又提到香港有約2.6萬名日本公民及1400間日企活動，一國兩制的將來跟港日緊密的經濟關係息息相關；日方將以保護國民為其中的考慮，持續注視該法今後的影響。