警破獲特大地下錢莊案　涉額高達10億人民幣

安徽滁州市來安縣公安局周三（7月1日）表示，當局近日在公安部經偵局和省公安廳領導下，滁州、來安兩地公安部門協力，搗破「4‧26」特大地下錢莊案，是該省今年以來，破獲的首宗利用「第四方」支付平台從事非法資金支付結算的案件，涉及8個省市，資金交易量高達10億餘元人民幣（約11億港元），

警方表示，來安警方今年初調查一名滁州籍人員買賣銀行卡時，發現一項非法從事網絡資金支付，結算地下錢莊犯罪團夥的線索。4月26日，滁州市公安局成立專案組偵查，先後調取數百萬條資金數據分析，關聯出60餘個疑似涉案人員的身份。

經過研判分析工作，專案組發現一個盤據在四川成都、河南三門峽、山西運城等地從事地下錢莊犯罪的團夥；該團夥租用境外服務器，在國內網站上搭建非法資金結算平台，為網絡賭博、電訊詐騙等上游犯罪漂白和轉移涉案資金。

至5月中旬，該案上報公安部經偵局後，當局在安徽、四川、河南、上海、廣西等8省市公安機關展開同步打擊行動。同月22日，警方赴河南、山西、四川等地收網，拘捕以支付寶收款二維碼為接受資金起點的「碼商」犯罪團夥頭目史某，以非法「第四方」支付平台為資金中轉提供服務的平台負責人徐某等14名疑犯；另扣押手機72部、電腦40台、銀行卡100餘張。

截至目前，來安縣公安局已對7名主犯中的5人已被依法批准逮捕、另外2人已採取刑事強制措施。此外，通過發起雲端集群戰役，陝西、四川、河南三地警方共拘捕7人，案件目前仍在偵辦中。