華府警告美企　於新疆營運或面臨侵犯人權風險

美國政府周三（1日）發表跨部門商業諮詢報告，警告美國企業在中國新疆地區維持生產業務時，可能面臨侵犯人權的風險。報告指，美企在新疆營運或與使用當地勞工的實體做生意時，有機會涉及強迫勞動、大型拘留、強制節育等行為，承受「商譽、經濟和法律風險」。

該份商業諮詢報告，是由美國國務院、財政部、商務部及國土安全部聯合發布。國務卿蓬佩奧周三向記者稱︰「企業總裁們應該仔細閱讀這份通知，認清楚支持這種侵害人身尊嚴的行為，所帶來的商譽、經濟和法律風險。」

中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭周三出席聯合國人權理事會第44屆會議時，則重申︰「涉疆問題根本不是所謂的人權、民族和宗教問題，而是反恐和反分裂問題。」他指，新疆各族人民在和平與安寧環境中充分享有各項人權，中方措施得到國際社會的廣泛肯定。

陳旭又稱，有國家「出於政治目的」，在涉港、涉疆問題上對中方「無端指摘、歪曲事實」。他不點名批評美國稱︰「這些國家自身存在嚴重人權問題，包括結構性種族主義和種族歧視、排外主義和仇恨言論、警察暴力、移民權利屢遭侵犯等。」陳旭敦促有關國家重視解決自身人權問題，停止「雙重標準」做法，勿在人權理事會進行「政治操弄」。