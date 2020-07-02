山洪奪一家五口性命　經濟損失慘重

四川涼山彝族自治州冕寧縣北部地區上周五（26日）突降暴雨引發的山洪，截至周三（7月1日）已造成14人死亡、8人失蹤。當日有一家五口在山洪中喪生，另一家八口僅3人生還。山洪過後，當地滿目瘡痍，經濟損失亦相當慘重。

上周五晚的一場暴雨，令曹古河成為冕寧縣彞海鎮大馬烏村的噩夢。曹古河發源於四川省涼山州冕寧縣彞海鎮以東的山谷，自東向西流經彞海鎮大馬烏村、大堡子村。當晚6時至8時先下起小雨，之後雨勢加劇，整個村更停電陷入一片黑暗之中。

特大暴雨使曹古河改道，並沖向大馬烏村村民阿西列姑子的家去。阿西列姑子今年28歲，與妻子和3名年僅2至8歲的孩子住在四合院。一家五口的睡屋背對洪水奔流的方向，洪水沖到時全家來不及逃生被捲走。

山洪之後繼續沖向下游，流經地的克依子一家八口所住的地方。他們當時全家坐上三輪車準備逃生。誰知車剛駛出20至30米已被洪水沖走，最後只有他跟母親和一名孩子生還，其餘人至今仍失蹤。

內媒記者於暴雨過後3日前往大馬烏村了解，發現山洪已將原來的河道沖毀，石塊和樹枝散落在河道上，村民種植的櫻桃樹、馬鈴薯、玉米和房屋均遭受不同程度的損毀。

據統計，這場暴雨令彞海鎮、高陽街道等鄉鎮（街道）合共2100戶9880多人受災，農作物受災1017公頃，房屋倒塌672間、受損公路11.9公里，沖毀橋樑6座，受損堤防37.2公里，受損電力線路3公里，共造成直接經濟損失7.38億元人民幣（約8.2億港元）。