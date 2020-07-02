王寧任代理省長職務　崔永輝任最年輕副省長

福建省第十三屆人大常委會第二十次會議周四（2日）在福州召開，會議決定接受唐登杰辭去該省省長職務的請求，同時通過任命王寧為該省副省長，並代理省長職務。據了解，唐登杰辭任省長是因工作崗位調整。會議又決定任命崔永輝為該省副省長。

據公開履歷顯示，1961年出生於遼寧瀋陽的王寧，早年在國務院建設部、住建部工作，曾任住建部稽查辦公室副主任和人事司司長，2013年6月晉升住建部副部長。2015年12月，王寧空降福建接替進京任中組部副部長的姜信治，擔任福建省委常委、組織部部長。

2017年5月，時任福州市委書記倪岳峰進京出任海關總署黨組書記，同年7月，王寧轉任福州市委書記，10月當選十九屆中央候補委員。至2018年5月，王寧出任福建省委副書記，繼續兼任福州市委書記。

至於剛獲任福建省副省長的崔永輝，1970年出生於湖北恩施，是一名註冊會計師，也是目前福建6名副省長當中最年輕。他之前一直在湖北省內工作，曾任丹江口市長，2009年通過公開選拔升任省審計廳副廳長，兩年後外調黃岡，出任市委常委、常務副市長，2016年底履新荊州，次年升任市長。