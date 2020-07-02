漢光演習實彈射擊預演　美軍機再現台灣南面

台灣一年一度的漢光演習今年因新冠疫情延期，將於本月13日至17日舉行。其中將於16日在台中甲南海灘上演聯合反登陸實彈射擊。台軍周四（2日）進行第三次實兵實彈預演，吸引不少軍事迷到附近觀看。此外，同日再有美國軍機現身台海附近空域。

今年漢光演習除了在台中甲南海灘進行反登陸實兵實彈演練外，在清泉崗基地將有反空降作戰、台中港有反特攻作戰。台陸軍第10軍團早前預告，由上月17日起到本月初將陸續進行4場預演，周四的預演是第3場，下周四（9日）還有最後一場。

是次預演模擬解放軍登陸，空軍F16戰機與陸軍雷霆火箭，各型自走炮及阿帕奇攻擊直升機同步轟炸，海軍也派出軍艦參與演習。演習期間炮彈聲不斷，當命中海面標靶時，在附近觀看的市民便傳出歡呼聲。軍方指出，有別以往，今年漢光演習最大亮點是聚焦去年剛成立的「聯合兵種營」，展示其可獨立進行聯合作戰，以及兵力、火力整合的戰力組建效能。

另據北京大學海洋研究院設立的「南海戰略態勢感知計劃」Twitter帳號顯示，美國海軍一架EP3E「白羊座」電子偵察機周四上午8時現身於巴士海峽空域，自東向西朝南海飛行後，不足1小時依相同航線返航。據指，這已是美國軍機連續第12天現蹤台灣附近空域。