大專生註冊逾百間公司　從事詐騙活動被捕

內媒周三（1日）報道，江蘇南京市一大專院校學生，以1000至1500元（人民幣，下同，約1100至1670港元）的價格，聘請學生註冊公司並收走公司印章及營業執照。警方近日發現，這些由學生所註冊的公司，類型集中在網絡科技、物流、人力資源等領域，目前已多達逾百間，且從事詐騙等違法行為，涉及金額巨大。警方目前已在南京多間大專院校帶走9名學生調查。

報道指，其中一名疑犯為中間人的金姓大學生，在去年暑假前在就讀學校，找來多名學生，在南京江北新區行政審批局註冊共300多間公司；這些學生之間互為股東、法人，而公司地址也一致。

南京江北新區行政審批局相關人員表示，去年9月察覺到上述情況，其中一名學生更註冊了多達32間企業；當時曾有工作人員與學生發生爭執，質疑後者在不知道公司法人承擔的責任下註冊，但按相關規定，在手續齊全下行政審批局必須給予辦理企業註冊登記。

目前涉事被捕的學生和家長，只能嘗試注銷相關企業的登記，避免企業存續期間，繼續從事違法犯罪行為；同時積極配合辦案警方查清事實，找出真正犯罪的責任人。