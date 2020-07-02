回應港區國安法及新疆問題　華外交部發37點澄清

中國外交部周四（2日）發表題為《關於涉華人權問題的各種謬論及事實真相》的文章，針對外界就涉及香港、新冠疫情、新疆等37個問題指摘中國人權問題作出澄清，批評美方及西方人士散播謬論，導致巨大的誤導和誤解；強調「用事實說話，用真相講理」。

文章中共有10個及香港問題，當中包括《港區國安法》破壞香港市港人權和基本自由，違反《公民權利和政治權利國際公約》；外交部澄清，該法明確規定港府維護國家安全應當尊重和保障人權，基本法及上述公約均適用於香港有關規定，包括享有言論、新聞、集會、遊行等自由。

另強調《港區國安法》僅針對分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪4類犯罪行為，懲治的是極少數涉嫌嚴重危害國家安全的犯罪分子，而守法的跨國企業都可以恢復穩定和秩序，更有利於在港企業履行尊重人權的責任。

文章又提到，香港警隊過去數月因「修例風波」面對數百場暴力事件，警方按照法律和內部指引執法，一直保持最大限度的冷靜、理智和克制；惟在部分人以暴力衝擊或作出違法暴力行為、危害在場人士的人身安全時，才使用相應武力加以制止，完全符合國際規範。另強調香港沒有一位示威者因警隊執法而死亡，惟截至今年5月底，卻有超過590名警務人員在執法中受傷。

另外，外交部指出《港區國安立法》是依據中國憲法和香港基本法，強調與《中英聯合聲明》無關，聲明中與英方規定的有關條款，已隨着香港回歸全部履行完畢，英方對香港已無主權、無治權、無監督權。另強調《港區國安立法》是屬於一國主權和中央事權，從國家層面建立法堵塞香港國家安全法律漏洞，也是確保「一國兩制」行穩致遠的治本之策。

針對新疆問題，文章指新疆依法設立職業技能教育培訓中心，與西方國家推行的「社區矯正」、去極端化中心沒有區別，是為了預防反恐和去極端化而採取的有益嘗試和積極探索，符合《聯合國全球反恐戰略》等一系列反恐決議的原則和精神。外界所謂的「打壓少數民族」、「近百萬維吾爾人被拘押」等均純屬謠言。新疆依法在公共區域、主要道路等安裝攝像鏡頭，是為了提高社會治理水平、預防打擊犯罪，並不存在監控當地少數民族。