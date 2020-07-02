小學「毒跑道」案達成和解　學生健康存疑

學校的新建跑道被質疑有問題。

位於浙江台州市的三門縣實驗小學，前年新建塑膠跑道被指存質量問題，導致學生出現流鼻血、咳嗽、頭暈等問題；當地政府去年決定剷除該跑道，並問責多名相關人士。內媒周四（2日）報道，該環境污染責任糾紛案日前已達成調解，承建商支付及報銷學生體檢等醫療費用，惟有家長不滿，指跑道亦殘留的毒物揮發，擔心孩子們的健康問題。

事發於2018年9月，塑膠跑道投入使用後，陸續有學生出現流鼻血、皮膚出疹、脫髮等情況。同年11月，縣教育局等部門對全校學生進行體檢，顯示逾半學生血、尿的常規指標異常，部分人更出現肝、腎、凝血等功能異常。縣教育局最終剷除跑道，並免除校長等人職務。至去年7月，中國生物多樣性保護與綠色發展基金會就事件向法院提起環境公益訴訟；至上月4日達成調解協定。

但有眾多家長表示，不能認同協定結果，對學生後續治療、未明確隱患是否消除，以及涉事的三門中誠建設有限公司是否中標其它學校項目等問題提出質疑。有家長更反映，孩子在過去兩年情況仍不樂觀，在天氣轉熱時，跑道揮發殘留毒物，孩子們還是會出現發燒、流鼻血、鼻黏膜呼吸道刺激、咽喉腫痛等症狀。

有家長指出，學校僅拆除塑膠部分，當中仍有大量毒物殘渣留存在沙土中，受污染的土壤亦未被清理。在對廢棄塑膠的處理中，學校只是將拆除的塑膠在廢棄物處理廠進行粉碎填埋，換了地方污染環境，惟校方至今未有就家長的質疑回應。