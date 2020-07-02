涉黑團夥非法放貸暴力催還款　主犯獲刑20年

山西省高級人民法院周四（2日）通報，長治市中級人民法院日前公開宣判張金強等16名被告涉黑案。該涉黑團夥非法放貸總計近2千萬（人民幣，下同，約2200萬港元），同時採取非法拘禁、侵入住宅等暴力手段催還貸款。主犯張金強被判處有期徒刑20年，剝奪政治權利四年，並沒收個人全部財產。

法院審理查明，張金強、蘇豔麗2014年5月註冊長治市恒源興投資有限公司，先後網羅被告杜明亮、王樂等人，在該市非法放貸，截止前年總計放貸約1955萬元（約2178萬港元），涉及全市11個縣區400多人。

部分借款人因無法還款後，被張金強公司的催收部人員採用毆打、非法拘禁、非法侵入住宅、持電棒威脅等違法犯罪活動，形成張金強為組織、領導者；被告蘇豔麗、杜明亮等9人為積極參加者；被告人張超、郭磊等6人為一般參加者的黑社會性質組織。

法院指，團夥涉及組織、領導、參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪等6項罪名，40宗違法犯罪事實，為非作惡，欺壓、殘害群眾。依法判決張金強犯組織、領導、參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪、非法侵入住宅罪，數罪併罰判處上述徒刑。其餘被告人根據所犯罪行，分別被判處2年半至12年不等有期徒刑。