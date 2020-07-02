深圳男銷售假醫用口罩　檢察院提公益訴訟

深圳市檢察院周四（2日）表示，龍華區檢察院近日處理一宗銷售假冒醫用口罩案件，疑犯劉某因銷售不符合標準的假冒註冊商標口罩，涉嫌損害社會公共利益，被提出刑事附帶民事公益訴訟。該案同時是深圳首次在銷售假冒、偽劣口罩的食品藥品安全領域，提起的公益訴訟案件。

今年3月12日，一名從事醫療器械生意的黎姓女子，在微信見到自稱「劉總」的人有大量醫用口罩，遂加其為好友。劉發出的口罩樣品，均顯示是某知名品牌醫療公司的醫用口罩，黎便採購3000個。黎女2日後收到口罩並將照片上傳社交平台，惟剛好有在該知名品牌醫療公司的工作人員提醒，才得知自己受騙。

經查，劉某是深圳某橡膠製品有限公司的一名老闆，他今年2月在網上找人非法印製一批帶有上述公司商標、醫用護理口罩包裝袋，其後購買一批「三無」口罩冒充及對外銷售。截至案發，劉共對外銷售12,550個假冒醫用口罩，非法獲利24,015元人民幣（約26,764港元）。

龍華區檢察院以假冒註冊商標罪，追究劉某刑事責任，同時根據《中華人民共和國消費者權益保護法》等規定，要求劉按照已流入市場的不符合標準的假冒註冊商標口罩的銷售金額，支付3倍懲罰性賠償金，並於限期在國家級新聞媒體上公開賠禮道歉。