新冠肺炎︰市疾控首披流調細節　24小時鎖定新發地市場

內地新冠肺炎疫情緩和，根據國家衞健委數據，截至周四（2日）凌晨，內地累計確診病例83,537宗，造成4634人病亡，現有確診病例416宗，其中7人重症，現有疑似病例5宗。北京周三僅新增1宗本土確診病例，是自該市疫情反彈以來，新增病例最少一次。市疾控中心指，當局透過流行病學調查，在新發地市場首宗病例確診後24小時內，鎖定了新發地為疫源地，並迅速實施休市，是阻止疫情擴大的關鍵，並首次披露了整個流行病學調查的過程。

在連續56天沒出現本土確診病例後，市疾控中心傳染病地方病控制所上月11日凌晨0時30分接獲西城區疾控中心通告，指該中心發現一宗核酸檢測陽性病例，值班醫生竇相峰立即對相關病例的樣本進行覆驗。同日上午6時，覆驗結果再次陽性，病例確診，竇相峰立即趕往宣武醫院，對確診病人唐大爺展開流行病學調查。唐大爺相當配合調查，仔細憶述了從今年5月30日以來的活動軌迹，竇相峰從中梳理了數個「可疑點」，包括超市、加油站、豐台區京薈廣場，和新發地批發市場。竇相峰坦言︰「流調的過程，本身也是一個互動的過程，和病例一起回憶每個具體行程，漏掉一個環節，就有可能導致疫情的擴散。」

及後，竇相峰與同事前往唐大爺提到的每個「可疑點」，進行環境採樣和流調溯源，以及對密切接觸者展開調查。當時新發地市場已列為「首要懷疑對象」，而唐大爺的手機支付紀錄「立了大功」。通過紀錄，流調人員迅速找到具體攤位。同日晚上，豐台區疾控中心對新發地牛羊肉交易大廳環境樣本採樣檢測出陽性。在進一步採樣檢測，確認多個環境樣本陽性後，當局在接下來24小時內，封閉了新發地市場，並對市場周邊11個小區實施封閉管理。經20多天抗疫工作，首都疫情終得到控制。