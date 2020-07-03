8市232學校遭煙草店「包圍」　危害青少年健康

內地知名民間控煙機構「新探健康發展研究中心」周四（2日）發布《2019年部分城市捲煙銷售終端的煙草廣告調查報告》，顯示在北京、上海等8市共276間中小學中，232間學校附近100米範圍內有售賣煙草的店舖，其中一間學校更被7間煙店「包圍」，部分更存在單支煙銷售現象，對青少年誘惑極大，建議當局加強監管。

報告顯示，研究中心針對北京、成都、深圳、西安、貴陽、昆明、蘭州、渭南8個城市共276間中小學周邊情況展開調查，發現其中232間學校周邊有煙店，佔總數84%；共發現煙店626間，平均每間學校周邊有2.3間煙店。該些煙店中，其中164間有煙草廣告，佔總數26.2%；其中在渭南發現的煙店均有煙草廣告。另5市共9間煙店存在單支煙銷售現象，數量雖然不多，但對青少年的誘惑和傷害極大。

另報告顯示，共有225間煙店並無煙草零售許可證，佔總數35.9%。273間煙草沒擺放「禁止向未成年人出售煙草製品」的標誌，佔總數43.6%；其中昆明市無標誌率達100%，北京、深圳、貴陽、渭南無標誌率超過50%，情況嚴重。

研究中心建議，《廣告法》必須全面禁止所有的煙草廣告；完善向未成年人禁售煙草製品的法規；建議市監部門加強監督管理，加大執法力度。同時提出加強禁煙宣傳和教育，提高煙草零售從業人員的守法意識。