迎今年入汛以來最強降雨 市氣象台發布暴雨黃色預警

內地暴雨持續，北京市周四（2日）晚上起迎來入汛以來最強降雨，市氣象台當晚10時55分發布今年首個暴雨黃色預警信號，其中門頭溝區、海淀區、昌平區、房山區更升級至暴雨橙色預警。因應天氣情況，市植物園及香山公園先後宣布暫時閉園。

市氣象台預料，從周四晚上至周五（3日）上午11時，市內累計雨量將達80至120毫米，局部地區累計降雨量可達120毫米以上，每小時降雨最大則可達60毫米以上，山區及淺山區出現強降水誘發的中小河流洪水、山洪、地質災害等次生災害風險較高，低洼地區易出現積水，呼籲市民防範。

另北京市水務局也發布山洪災害風險預警，房山區、門頭溝區、昌平區、延慶區、懷柔區、密雲區等多區局部地區山洪災害風險較高，要求區政府加強雨水情監測，及時預警，遇山洪災害險情，立即組織群眾轉移避險，並及時封閉有風險的旅游景點、山區溝道等。

此外，北京植物園周四發出公告，受天氣原因影響，即日起至周五中午，公園實施封閉管理。香山公園相關負責人亦宣布，香山公園將暫停開放，恢復開放條件與植物園相同。