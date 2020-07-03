人保財險湖北分公司總經理　劉方明傳免職受查

內地傳媒周四（2日）引述消息人士指，中國人民財產保險公司（下稱「人保財險」）湖北省分公司黨委書記、總經理劉方明已被免職受查。內地官方至今未證實劉方明受查的消息，惟有業界人士分析，劉方明受查或與中國大型黃金首飾製造商「武漢金凰百億」鉅額違約事件有關。

武漢金凰珠寶近日傳出涉嫌以80噸「假黃金」作抵押，獲取200億元人民幣（約220億港元）貸款，引起輿論關注。與此同時，內媒引述多位保險業內人士指，劉方明因內部管理問題，已被人保財險免職，並在今年5月底至6月初被相關部門調查。一名不具名的業內人士表示︰「劉方明被查，不排除和黃金造假案有關。」

據報道，劉方明在人保財險湖北各分支機構工作多年，任職武漢分公司副總經理之前，曾在孝感人保做出亮眼業績，受到人保管理層認可。從2007年以來，劉方明歷任人保財險武漢分公司副總經理、總經理，湖北省分公司總經理助理、副總經理、總經理；2013年至2017年期間，他一度兼任人保財險湖北省分公司副總經理和武漢分公司總經理，被喻為「封疆大吏」。而劉方明擔任省、市兩級分公司主要負責人期間，正是武漢金凰珠寶利用「黃金質押+保單」方式大肆融資的階段。