浮潛教練涉帶遊客捕撈美人蚌　內地男星舉報惹關注

因主演電影《小時代》而人氣急升的內地男星陳學冬，周三（7月1日）在微博上向海南警方舉報，有浮潛教練涉嫌帶遊客到海南三亞市太陽灣，非法捕撈國家二級保護動物硨磲貝（美人蚌），當地更有一間酒店會為客人即場烹調。事件引起網民熱議，海南警方已介入調查。

事件緣於近日有網民發文爆料稱，他入住太陽灣柏悅酒店期間，有浮潛教練捕捉美人蚌和海參送給遊客，並把美人蚌和海參帶到餐廳，但酒店拒絕加工。惟該網民發現，去年曾有遊客在酒店內食過美人蚌，且員工更協助清洗美人蚌的外殼；海南警方周二（6月30日）晚上回應，指正徹查事件。

陳學冬周三轉發該則爆料，令事件受到輿論廣泛關注。陳更透露，他上月抵達三亞後，曾相約10名海洋保育潛水員到太陽灣「打撈海洋垃圾」，期間在水底發現多個巨大魚網，認為威脅到海洋生物和潛水員的安全，遂向相關工作人員反映，惟對方未有理會。陳在網上促請有關部門「嚴查太陽灣捕撈國家一級二級動物硨磲」。惟及後，他已把貼文刪除。

對此，三亞太陽灣柏悅酒店回應內媒查詢時指，在海中撒魚網並非酒店所為，酒店一直重視環境和珍稀動物保護工作，餐從未向顧客提供和加工過硨磲貝，目前酒店正在配合警方進行調查工作。該酒店一名鍾姓總監也表示，酒店的浮潛教練均曾接受培訓，帶領遊客進行水上項目時，都不會捕撈海洋生物，也會提醒遊客不要捕撈。