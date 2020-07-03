男子縱火兼持刀挾持兒子　遭消防飛身制服

海南省洋浦經濟開發區一幢居民樓門口多輛電單車周三（1日）遭人縱火，當地消防到場處理時，發現縱火男子手持大砍刀，挾持一名其兒子。消防員農國切見狀，飛身上前保護男童並制服該男子，過程中頭部被砍了3刀，幸好有消防頭盔保護，農男和男童均未有受傷。農事後坦言︰「為了孩子我不能退，我退了孩子就危險了。」

農國切憶述，當天接獲火情報警後，他便隨隊趕赴現場救火，惟抵達現場後，他們才發現並不是一宗簡單火情。一名男子手持大砍刀，在居民樓門口點燃多輛電動車及雜物，濃煙已經漫入樓中，但男子用刀威脅，不讓居民離開，並驅趕消防員，一度持刀追砍消防員。及後，男子又挾持其兒子，「一會用刀架着自己脖子，一會用刀架着孩子的脖子」，情況十分危急。

警員到場後與男子交涉，消防則尋找其他通道，希望解救樓內居民。過程中，農男發現男子正把一輛電單車推向火場，連忙飛奔上前抱起男童，但男子回身發現了他，立即跳起來砍向農男。惟農男沒有後退，反而用力把男子撲倒，其他消防及警員隨即一湧上前，合力把男子制服。及後，消防順後救出居民樓內18名居民，並把火情撲滅。

事後，農國切獲海南省消防救援總隊頒授個人二等功榮譽。警方經查後，證實男子是精神病患者，已把他送到精神病院進行康復治療，其兒子則被送到親戚家生活。