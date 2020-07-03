圍棋國手范蘊若墮樓身亡　年僅24歲

上海市圍棋協會周四（2日）晚上發布訃告稱，著名圍棋職業棋手范蘊若當日下午1時許在家中墮樓身亡，年僅24歲。內地傳媒報道，范蘊若生前曾被查出患有抑鬱症。上海棋院及上海市圍棋協會均對范蘊若不幸離世表示沉痛哀悼。

公開資料顯示，范蘊若1996年1月出生於上海，與范廷鈺、羋昱廷並稱為上海棋界「二飯一米」。在2009年，范蘊若年僅13歲便定段，成為職業棋手，去年剛升為八段。他2009年已加入上海圍棋隊，2012年成為上海圍甲隊主力，在逝世前，他本在中國國家圍棋隊進行集訓。

范蘊若曾獲2013年第20屆建橋杯圍棋新人王賽亞軍、2016年三星杯世界圍棋公開賽四強、2019年第33屆中國圍棋天元賽亞軍、同年代表上海獲得第4屆全國智力運動會混雙金牌。在2017年第18屆農心杯世界圍棋團體錦標賽時，范蘊若戰勝南韓主將朴廷桓，在3位中國棋手尚未出場下，聯手范廷鈺為中國第6次捧起農心杯冠軍。

在上月舉行的LG杯32強戰中，范蘊若迎戰南韓等級分第一人申真諝，雖然他在中盤不斷製造紛爭，但在左下貿然開劫得不償失，雙方差距拉大，至168手終投子認輸，止步32強。讓人沒想到的是，這成為范蘊若公開露面的最後一盤棋。