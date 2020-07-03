印度報復中國升級　擬禁華企參建5G及投資

中印邊境衝突引發雙方關係持續緊張，印度對中國的報復行動亦不斷升級。印度代表日前在聯合國人權理事會上罕有表達對香港問題的關注，印度媒體周四（2日）分析指，這顯然與近期中印邊境局勢有關。報道又稱，印度政府正考慮禁止中國科企參與當地5G建設，同時進一步限制中資背景公司在當地投資。

《港區國安法》生效引起國際社會廣泛回應，印度代表周三（1日）表示，鑑於印度在香港擁有龐大的僑民利益，因此正密切關注近期涉港事態發展。印度引述匿名消息人士稱，印度是美日澳印「四邊機制」中唯一沒有公開與中國政府就涉港政策唱反調的國家，此時突然在聯合國提出關切，明顯有意借此對華施壓，也為回應國內反對黨和民間的反華情緒。

印度道路和交通運輸部兼中小微企業部部長加德卡里（Nitin Gadkari）日前受訪時表示，政府未來將不允許任何中資背景的公司參加印度公路建設項目（包括合資方式），或投資印度中小微企業。報道又稱，印度電信部和內政部正審議是否倣效美國，將中國華為和中興視為「國家安全威脅」。 另有不具名官員表示，印度政府將號召國民、政府機構和公共部門購買更多本土產品，「而不是來自敵國的產品」。

本周二（6月30日）中印第三輪軍長級對話結束後，雙方均對外釋放了「將逐步脫離對峙」的信息，但印媒繼炒作中國向邊境增兵的消息，例如巴基斯坦向巴方控制的喀什米爾區境內的吉爾吉特巴爾蒂斯坦沿線增兵，「以配合中國在拉達克地區的部署」。作為回應，印方亦加派數萬名士兵及武器裝備到當地。惟巴基斯坦陸軍其後已否認有關說法。