辭省長後進京履新　唐登杰出任發改委黨組副書記

福建省第十三屆人大常委會第二十次會議周四（2日）決定接受唐登杰辭去省長職務。同日，唐登杰前往北京履新，出任國家發改委黨組副書記一職。

國家發改委官網報道，國家發改委黨組周四召開擴大會議，由黨組書記、主任何立峰主持，黨組副書記穆虹、唐登杰等人出席。據了解，這是唐登杰時隔2年多後再回國家部委工作。

1964年在上海出生的唐登杰，於同濟大學工程機械專業畢業後，1986年加入上海大眾汽車公司工作，1997年出任上汽集團副總裁，2001年轉任上海電氣集團總裁。同年他離開企業、進入地方黨政系統，出任上海市工業工作黨委副書記、市經濟委員會主任。

2003年，38歲的唐登杰升任上海市副市長，是當時全國最年輕的省部級幹部之一。擔任上海副市長8年間，他分管過工業、農業、商業、旅遊、電力生產、安全生產等工作。2011年，他回到企業工作，出任軍工央企中國兵器裝備集團總經理，2年後出任集團董事長。

2017年，唐登杰再度離開企業，出任工信部副部長、黨組副書記，兼任國家航天局局長、國家原子能機構主任、國家國防科技工業局局長、黨組書記。同年10月，他當選為十九屆中央候補委員。2017年12月，唐登杰空降福建出任省委副書記、省政府黨組書記；2018年1月正式當選福建省省長。唐登杰辭去福建省省長職務後，其職由新任副省長王寧代理。