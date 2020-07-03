美眾議員推《台灣防衞法》草案　保美軍阻陸武統能力

繼美國參議院上月提出《台灣防衞法》（Taiwan Defense Act）草案後，眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）周三（1日）亦提出同一版本草案，確保美國履行台灣關係法義務，維持美軍阻止大陸武力攻台的能力。

台灣傳媒周五（3日）報道，加拉格爾指大陸強行立法並立即實施《港區國安法》，認為終結戰略模糊並在台灣海峽畫下清楚紅線的時機早已過去，台灣的自由對美國國家安全利益十分重要，《台灣防衞法》可確保美軍有能力阻止大陸武力攻台。

參眾兩院的《台灣防衞法》為同一版本草案，是維持美軍阻止大陸武統台灣與其他目的、造成「既成事實」的能力。當中的「既成事實」是指，大陸在美軍尚未作出有效反應前，利用軍事力量奪取台灣控制權，同時說服美軍相信採取應對行動將非常困難或要付出高昂成本。

草案要求美國國防部長從2021到2026年，每年4月30日前向國會軍事委員會提交一份國防部提升能力進度報告，說明美軍阻止大陸對台灣執行既成事實的能力評估，包括對美國核武力對大陸武力攻台威嚇能力的評估。