免稅新政實施　iPhone最多平2500人民幣惹搶購

《海南自由貿易港建設總體方案》新政策周三（1日）起實施，旅客免稅購物每年每人的額度提升至10萬元（人民幣，下同，約11萬港元），且不限次數。手機等電子消費品納入免稅商品清單後，iPhone售價較官網最多平2500元（約2800港元），吸引消費者搶購，因此造成備貨不足情況，最後規定每人每次限購1部。

內地傳媒報道，iPhone 11 Pro Max 512GB版本，在蘋果公司（Apple Inc.）官網售價為12,699元（約1.4萬港元），同款手機在海南的免稅售價為10,210元（約1.1萬港元），節省2500元（約2800港元），幾近8折優惠。iPhone 11 128GB版本則是海南免稅店中價格最低，售價僅5105元（約5700港元），同款手機的官網售價為5999元（約6700港元）。

新政策將旅客免稅購物額度，由每年每人3萬元（約3.3萬港元）提升至10萬元（約11萬港元），且不限次數；免稅商品品種由38種增至45種，包括電子消費產品等，同時取消單件商品高於8000元（約8900港元），就需補足相應稅款的免稅限額規定。

在各種免稅商品中，個別有數量限購，例如化妝品每人每次限購30件、手機每人每次限購4部、酒類每人每次合計購買不得超過1.5公升。同時，已購買的免稅商品屬消費者個人使用，不可在國內市場再次銷售。若發現倒賣、代購、走私免稅商品行為，違者可依法依規納入信用紀錄，3年內不得購買海南離島免稅商品。