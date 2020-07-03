港區國安法：鄭雁雄任駐港國安公署署長　駱惠寧任國安事務顧問

官媒報道，國務院周五（3日）決定，任命香港中聯辦主任駱惠寧為香港特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問；任命廣東省委常委鄭雁雄為中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署署長；並任命李江舟、孫青野為中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署副署長。

資料顯示，現年65歲的十九屆中央委員、現任中聯辦主任駱惠寧是浙江義烏人，出生於安徽省當塗縣，自1970年9月參加工作，於安徽省工作長達30多年，曾擔任青海省委書記、山西省委書記等職務。他去年底獲任命為第13屆全國人大財政經濟委員會副主任委員，並於今年1月接任中聯辦主任。

現年56歲的鄭雁雄是廣東汕頭潮南區人，為現任的廣東省委常委、省委秘書長。他自1984年7月參加工作，曾擔任汕尾市市長、廣東省第11屆政協常委、汕尾市委書記、廣東省委宣傳部副部長等職位。

鄭雁雄近期曾參與多個調查研究工作，上月底他與省委書記李希、省長馬興瑞到東莞市，參與調查研究。他在上月30日以「決勝脫貧攻堅，助力鄉村振興」為題，在廣州舉行2020年廣東扶貧濟困日活動，並會見多個房地產企業代表。鄭擔任汕尾市委書記時，被指以強硬手段處理烏坎村事件，當時向村民發放題為「勸喻和平解決」的光碟，批評村民透過境外媒體「出頭」，更直言「境外的媒體信得過，母豬都會上樹」。

另外，現年52歲的李江舟是安徽潛山縣人，為現任的公安部駐香港中聯辦警務聯絡部部長。他自1990年7月加入公安部工作，曾擔任公安部港澳台辦公室副主任（正處級）、主任等職位。孫青野的身份背景則非常神秘，公開資料不多，有傳是來自國安系統。