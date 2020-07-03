陸媒記者違規設錄影室被逐　國台辦：民進黨要承擔後果

大陸傳媒「東南衞視」記者涉嫌在台灣設立錄影室，錄製或製作節目，台方決定廢除有關人士的記者證及入境許可證。涉事記者艾珂竹及盧薔周五（3日）按要求離境，坦言接到離境通知時非常錯愕，亦相當遺憾。國台辦批評，民進黨以各種手段限制和阻撓兩岸交流合作，促停止無理做法。

國台辦指，台方上述做法是橫蠻無理打壓正常新聞報道，暴露新聞自由的虛偽。發言人又指，民進黨以各種手段限制和阻撓兩岸交流合作，現時又嚴重干擾大陸媒體採訪、損害正當權益，促民進黨立即停止無理做法，否則由此引發的一切後果，由民進黨自行承擔。

陸委會發言人邱垂正表示，台灣政府基於促進兩岸對等新聞交流，開放大陸傳媒記者到台灣從事駐點新聞採訪活動，但在台灣錄影或製作任何節目，已明顯從事與許可目的不符的活動，會依兩岸條例規定處理。

據了解，「東南衞視」日前播出的《海峽新幹線》節目中，多次連線台北播放，記者均在該錄影室講述引言。今年5月，台北市議員王鴻薇接受大陸官媒採訪時，因稱台灣的蔡英文總統為「領導人」，被網民視為矮化台灣，同時令人質疑陸媒記者在台租用演播廳錄製節目是否合法。