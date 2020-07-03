快艇翻沉漂回墾丁外海　起獲30億新台幣毒品拘3人

台灣一艘快艇今年4月在巴士海峽翻沉後漂回屏東縣墾丁外海，船上及附近發現共重761.2公斤的安非他命和K仔，價值近30億元（新台幣，下同，約8億港元）。警方為免打草驚蛇，先把船拖回港，經追查先後拘捕船長、運輸中介及接貨人，並通緝押貨人和貨主。

高雄地檢署去年12月接獲情報指，有不法組織計劃用快艇在公海接駁毒品運往台灣。今年4月11日，一艘於澎湖登記的觀光快艇「日翔12號」出海後，在高雄港外海失去動力求救。海巡署人員出動救援時，發現船上沒有遊客，卻放滿油桶疑作遠航，認為形迹可疑，於是向檢方回報並進行監控。

到4月14日傍晚，李姓船長與張姓押貨人再駕駛日翔12號自高雄港出發，翌日上午10時許抵達公海後，從運毒母船接過毒品後，準備駛往台東外海，卻於4月18日駛經巴士海峽時，疑因載重不均加上海面情況不佳而翻沉，船上各人隨即跳船逃生。

快艇其後漂流至屏東縣墾丁後壁湖外海，由高雄地檢署指揮海巡署和警方組成的專案小組發現後，以救難名義將快艇拖回港口，先在船艙內查獲偽裝成茶葉包的毒品，包括約573.9公斤安非他命及126公斤K仔，再陸續在岸際尋獲59包類似包裝的物品，其後證實為安非他命和K仔，分別重8.6公斤和52.7公斤。

專案小組其後翻查近千個閉路電視，配合汽車定位系統及通訊紀錄，陸續拘捕58歲李姓船長、41歲許姓運輸中介及44歲莊姓接貨人。經盤問查出，運毒集團委託運輸中介聯絡船長開船到公海接貨運往台東外海後，再通知接貨人將毒品拖上岸交予李姓貨主。貨主事先向船長支付50萬元（約13萬港元）訂金，並向接貨人支付180萬元（約48萬港元）酬勞。檢方已將船長、運輸中介和接貨人，向法院聲請羈押禁見獲准，並起訴3人。