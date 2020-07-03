華海警船駛近釣島　日海保介入護漁船

日本海上保安廳周四（2日）表示，兩艘中國海警船當天下午駛入釣魚島附近海域，期間試圖駛近一艘日本漁船。日方派出海保巡邏船介入至雙方之間，以確保漁船安全。日本內閣官房長官菅義偉周五（3日）表示，日方已循外交渠道向北京強烈抗議。

沖繩那霸第11管區海上保安廳周四指，當天有4艘中方海警船駛至釣魚島附近的中日毗連海域。日方稱，其中兩艘中國海警船在下午4時許，駛入釣魚島以西的日本領海，日本海保巡邏船隨即警告對方離開領海。海上保安廳續指，事發時附近有3艘日本漁船，中方試圖靠近其中一艘。

據指，其中一艘中國海警船疑似裝有機關炮等防禦裝備。日方稱，這是繼上月22日後，再有中國公務船駛入釣魚島附近的日本領海，為今年第13天。日方又指，至今已連續80天在釣魚島附近水域發現中國公務船，創下2012年9月連續天數最長的紀錄。

菅義偉周五在記者會上表示，中方船隻多次做出試圖接近日本漁船的舉動，日方「已強烈要求（中方船隻）立即停止此類舉動並迅速離開日本領海」。他稱︰「已通過東京與北京兩方面的外交渠道，在局長和公使級別上反復提出強烈抗議」。