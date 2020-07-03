新冠肺炎：新發地疫情趨緩　低風險區域離京不需檢測證明

北京市政府新聞辦周五（3日）召開新冠疫情防控發布會，市委宣傳部副部長徐和建指出，北京已經連續5天新增報告本地確診病例數在個位數，保持低位數，治愈出院病例持續增加。市公安局副局長潘緒宏指出，了關於調整低風險地區出京相關管控情況，他表示，7月4日起，低風險地區出京不再需要持核酸檢測證明。

徐和建指出，因應周四（2日）有建築地盤出現確診患者，當局已對全市工地開展疫情防控專項檢查，對項目單位嚴格防疫管理、健康監測、生產生活區域專業消殺等措施。另當局挨家挨戶敲門，地氈式排查新發地相關人員，目前已基本應檢盡檢，並已對新發地市場封控區全面徹底消毒；另對749.4萬餐飲、商超、速遞、外賣人員完成核酸檢測；目前共查驗出京人員283.2萬人。

此外，市公安局副局長潘緒宏通報隱瞞新發地活動史和密接史等4宗典型案例。當中有患者確診後，未如實報告與其接觸的家人情況，引發疫情傳播風險，警方目前已對故意隱瞞密接情況的相關人員立案調查。另有新發地市場送貨員，未有如實按規定接受檢測，並在居家隔離期間外出工作，後來確診。目前，警方已對該名患者不按規定接受核酸檢測，違反居家隔離規定的情況立案調查。