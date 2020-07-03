長江今年第1號洪水　水利部料防汛形勢嚴峻

長江迎來今年第一號洪水，水利委員會周五（3日）表示，三峽水庫目前已有效攔蓄本次洪鋒，緩解長江中下游幹流的防洪壓力。惟截至當日下午3時，三峽水庫的水位為149.14米，仍超出汛限4.14米。水利部預計，在之後的汛期還有強降雨，防汛形勢嚴峻。

據長江水利委員會調度令顯示，三峽水庫以每秒3.5萬立方米的出庫流量，攔蓄本輪洪水。其中最大攔蓄為每秒1.8萬立方米，削峰率高達3成，有效緩解防洪壓力。另為應對本次洪水，水文三峽局落實防汛工作責任追究制，保障報汛時效和報汛質量。

另水利部表示，7月、8月是中國防汛關鍵期，也是颱風暴雨多發期，江河洪水呈現多發頻發趨勢，長江流域的中游洞庭湖水系可能發生區域性較大洪水，防汛形勢不容樂觀。

外媒報道，因連日暴雨致各地洪水肆虐，四川成都市農業農村部近日通報，要求有關部門調查全市果園及林木園恢復水稻種值的情況，以應對可能出現的糧食危機。

據此前報道，水利部周四（2日）公布長江形成今年第1號洪水，根據《全國主要江河洪水編號規定》，當長江洪水滿足三大條件之一時，將進行洪水編號。條件包括上游寸灘水文站流量，或三峽水庫入庫流量達到每秒5萬立方米；中游蓮花塘或漢口水位站的水位，分別達到32.5米或27.3米的警戒水位；下游九江或大通的水文站水位，達到20米或14.40米達到警戒水位。