民進黨總召柯建銘次子柯鈞耀　涉嫌運毒

民進黨立法院黨團總召集人柯建銘次子柯鈞耀，日前被基隆關務署查出是二級毒品大麻膏包裹的收件人，懷疑其涉嫌從美國運毒，依法移送法辦。台北地檢署日前複訊後，周五（3日）凌晨依違反毒品危害防制條例，諭令柯鈞耀以10萬元新台幣（約2.6萬港元）交保候傳。

據檢方調查，基隆關務署日前查驗一個從美國寄來台灣的郵包，發現裏面裝有高濃度的大麻膏，且郵包收件人署名「柯鈞耀」，追查發現他竟是柯建銘的次子。

台媒報道，柯鈞耀到案聲稱，早前在打網絡遊戲時，和在國外的親友聊天，隨口和對方抱怨很無聊，對方告訴他，要寄「開心的東西」給他，他當下回應對方「神經病、無聊」，沒想到對方後來竟然真的寄大麻膏給他。

他堅稱自己在台灣沒吸毒，如果有吸，「也是今年初在美國的事」。據悉，柯鈞耀曾在美國讀書，擁有美、台的雙重戶籍，有官員懷疑他在美國染毒，回台後由美國朋友寄毒品到台，供其吸食。

檢察官認為他涉犯運輸二級毒品罪，對他採集毛髮驗毒，釐清他的說法是否真實。柯建銘周五下午證實事件，但指兒子沒收到大麻包裹。柯建銘辦公室強調，柯鈞耀並非如報道所言被檢警拘提，而是主動到案說明，協助調查。後續一切交由司法公正處理。