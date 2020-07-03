新冠肺炎：低風險地區出京毋須核酸證明　機票搜索量漲500%

北京市自周六（4日）起，低風險地區居民出京不需持核酸檢測陰性證明，令北京出港航班的搜索量大幅增長500%。北京首都國際機場指，周六出境的市民需滿足兩個條件方可離京。

內地旅遊平台同程旅行大數據監測顯示，消息發布後30分鐘內，北京出港航班的搜索量出現大幅增長，與前一日同一時間段相比增長500%。搜索量較高的航線主要有北京至海南三亞、北京至雲南麗江、北京至雲南大理等。此外，相關目的地未來兩周的入住酒店搜索量也有明顯上升，漲幅達到近350%。

同程研究院研究員程超功表示，北京疫情防控政策的變化提升人們的出行意願，從數據搜索情況來看，搜索量的大幅上漲或與北京中小學即將開始陸續放暑假有關，傳統親子遊目的地成為搜索首選。值得注意的是，受《關於海南離島旅客免稅購物政策的公告》實施的影響，三亞一躍成為目的地的搜索量榜首。

北京首都機場通報，根據口岸入境管理聯防聯控前方指揮部要求，周六起所有旅客需通過體溫檢測後方可進入航站樓。同時，要符合兩個條件方可離京：滿足目的地政府防控要求；北京健康寶健康碼「未見異常」。