兩城管跪地求賣瓜女離開　成網絡佳話

內地城管給人的印象是仗勢欺人，對小販更以暴力聞名，常有暴打小販的消息傳出。但近日有網民上傳了一張圖片，顯示四川綿陽市2名城管，因勸阻小販在街邊擺攤賣西瓜不果，竟雙膝跪地，求小販離開。綿陽經開區城管執法大隊周四（2日）通報，當日該中年婦女在路口位置賣西瓜，城管隊員上前規勸，賣瓜女突然下跪，於是2名城管隊員也跟着下跪，再進行規勸，最終賣瓜女離開。

通報指，事發於周一（6月29日），當時賣瓜女在經開區金興市場附近的一個路口賣西瓜，城管執法人員認為，該路口車流量較大，佔道經營很容易引發事故，於是上前規勸賣瓜女離開。期間，城管勸了該女10多分鐘，甚至表示幫她做宣傳，但賣瓜女一直不肯離開，認為其他地段沒有路口的位置好。

其中，一名城管準備將商販的西瓜搬上車，賣瓜女以為自己的不合作要換來暴力執法，嚇得連忙下跪求饒。涉事城管表示：「我們一直採取的是柔性執法，怎麼可能去趕商販呢？」於是2名城管也雙雙跪地再次規勸，「我們的初衷是讓商販離開危險路段，盡量減少事故的發生」。女商販見城管也跪到在地，發呆了10多秒後，便收拾東西離開了。