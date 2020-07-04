保釣漁船準備出海　海巡署趕到攔截雙方對峙

日本日前將釣魚島（日稱尖閣諸島、台稱釣魚台）改名為「登野城尖閣」，惹陸台不滿。宜蘭縣「保釣辦公室」周五（3日）晚上，在緊急會議後，派人前往碼頭，準備駕「順利85號」漁船出海，受到海巡人員安檢，並指保釣人士沒有船員證，要求保釣人士驗明身份，截至周六（4日）凌晨，雙方仍在漁港僵持。

「保釣辦公室」周五下午發聲明，表示保釣工作是全台灣市民的使命，確保主權及漁權人人有責；但保釣行動的準備工作一再受騷擾，對保釣人士及家人造成困擾，使保釣行程也被迫一變再變。聲明又指，發現有人在烏石港成立「反保釣人士前進指揮所」，防止保釣人士出海，指摘稱如果用同樣方法對付日本人，相信頭城釣魚島早就沒有爭議，漁民也絕對能非常安心地在海上作業。

海巡署強調，岸巡隊於各港口安檢所，每日均有編排例行性巡邏、安檢等勤務，絕無干擾或妨礙船舶情事，且無設置所謂「反保釣指揮所」一事。維護漁民生命財產安全及作業權益向來是海巡署責無旁貸之職責，未來仍將秉持此一原則執行各項勤務，確保國人安全及權益。