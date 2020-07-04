新冠肺炎：高考臨近1071萬人報名　為防疫帶來考驗

新冠肺炎疫情持續，但內地高考臨近，教育部與國家衞健委密切協作，出台一系列措施，以令高考順利進行。據教育局統計，今年高考共有1071萬人報名，全國共40萬個考場，是疫情爆發以來規模最大的集體性活動，同時也為防疫常態化帶來考驗。

北京近日有病毒復燃的迹象，同時為該市高考帶來前所未有的挑戰。北京市豐台區最大高考考點北京第十二中學，周五（3日）已開始進行設置考場的準備，該考點將有660名學生考試，而標準考場考生間距均在1米以上，備用考場考生間距則為2米以上。同時由老師扮演學生，進行彩排，已保考試能順利進行。

另外，湖北武漢至今依然是累計確診病例最多的城市，武漢今年有5.9萬名考生參加高考，全市58個考點均配備了體溫測試專用通道，並設有防控專職副主考，負責處置考試期間與疫情有關的突發事件。武漢市招考辦高招處處長崔文表示，為避免考生在考場外聚集，將要求考點工作人員盡早到場，只要一有學生聚集，就立即開放讓考生進入考場。

教育部高校學生司司長王輝表示，教育部與有關部門密切配合，制訂了詳細的工作方案，提出今年高考工作要以「安全、平穩、科學」為目標，堅持最高標準、最嚴要求，統籌抓好常態化疫情防控和高考工作。