遭前男友當人肉沙包　台女骨折兼變熊貓眼

台中22歲蘇姓女子上月遭同齡的謝姓前男友毒打，雙眼慘成「熊貓眼」，小腿也被打至折斷。事後蘇女已報案並申請保護令，而她受傷的照片被傳到Facebook群組後，即惹來網民嘩然。

網上爆料稱，蘇女上月8日前往謝男家燒烤，誰知對方黃湯落肚後，竟將蘇女當成人肉沙包。據稱，蘇女最先在外間被打，之後被謝男帶回家繼續毆打。蘇女曾經爬在地上向謝男的家人求救，但對方未理會。事件最後驚動鄰居報警，警員到場時，謝男與其家人還企圖把蘇女藏起來，幸警員最終發現。當時蘇女已十分虛弱，並稱：「我沒辦法走幫我叫救護車。」

從發文所附照片顯示，蘇女手臂、臉上、眼睛被打至瘀青，X光照片顯示其小腿骨折。爆料者又稱，雖然蘇女事後已申請保護令，但謝男至今還一直到蘇女家滋擾，呼籲「大家幫幫忙」。

據負責案件的台中市警察局清水分局安寧派出所副所長洪世曄表示，當日警員到場未發現爭吵的情況，謝男應門時稱事件純屬男女朋友間糾紛。警員其後要求見謝女，謝男將她帶出來，她表示身體不適，警員於是召救護車將其送院，謝女當場無報稱遭人毆打。

當地社會局家庭暴力及性侵害防治中心則表示，事發後女事主已聲請保護令，並於周四（2日）獲核發臨時保護令，並由警方約制告誡，如謝男違反臨時保護令規定，警方可以現行犯將其逮捕。該中心又稱，謝女有家人提供庇護，現階段情況安全，社工員將持續跟進，同時評估向謝男提供輔導服務方案，加強情緒管理和法律認知，減緩暴力情形。